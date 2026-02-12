Azərbaycan I Liqası: Çempionluq uğrunda mübarizə aparan klubların duelində qol vurulmayıb
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 18:55
Azərbaycan I Liqasının XIV turunda çempionluq uğrunda mübarizə aparan "Səbail" və "Şəfa klubları üz-üzə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, "ASCO Arena"da baş tutan matçda qalib müəyyənləşməyib - 0:0.
Turnir cədvəlinə 32 xalla "Şəfa" başçılıq edir. Ötən mövsüm Premyer Liqanı tərk edən "Səbail" 26 xalla üçüncüdür.
Qeyd edək ki, I Liqanı ilk pillədə başa vuran komanda birbaşa Premyer Liqaya vəsiqə əldə edəcək. İkinci olan komanda isə Premyer Liqanı 11-ci sırada bitirən kollektivlə pley-off mərhələsində qarşılaşacaq.
