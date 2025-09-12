Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Misli Premyer Liqasında V və VI turun oyun proqramı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

    V tur sentyabrın 19-21-i, VI tur isə 26-28-i aralığında baş tutacaq. 

    Misli Premyer Liqası

    V tur

    19 sentyabr (cümə)

    16:00. "Karvan-Yevlax" – "İmişli"

    Şamaxı şəhər stadionu

    18:30. "Zirə" – "Şamaxı"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    20 sentyabr (şənbə)

    17:00. "Qəbələ" – "Kəpəz"

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:30. "Sabah" – "Turan Tovuz"

    "Bank Respublika Arena"

    21 sentyabr (bazar) 

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:30. "Sumqayıt" – "Neftçi"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    VI tur

    26 sentyabr (cümə)

    15:30. "İmişli" – "Zirə"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:00. "Qarabağ" – "Qəbələ"

    "Azersun Arena"

    27 sentyabr (şənbə)

    15:30. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Karvan-Yevlax"

    "Neftçi Arena"

    28 sentyabr (bazar) 

    16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"

    "Azərsun Arena"

    19:00. "Sabah" – "Sumqayıt"

    "Bank Respublika Arena"

