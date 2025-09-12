Azərbaycan çempionatında V və VI turun proqramı açıqlanıb
- 12 sentyabr, 2025
- 17:00
Misli Premyer Liqasında V və VI turun oyun proqramı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.
V tur sentyabrın 19-21-i, VI tur isə 26-28-i aralığında baş tutacaq.
Misli Premyer Liqası
V tur
19 sentyabr (cümə)
16:00. "Karvan-Yevlax" – "İmişli"
Şamaxı şəhər stadionu
18:30. "Zirə" – "Şamaxı"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
20 sentyabr (şənbə)
17:00. "Qəbələ" – "Kəpəz"
Qəbələ şəhər stadionu
19:30. "Sabah" – "Turan Tovuz"
"Bank Respublika Arena"
21 sentyabr (bazar)
17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"
"Liv Bona Dea Arena"
19:30. "Sumqayıt" – "Neftçi"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
VI tur
26 sentyabr (cümə)
15:30. "İmişli" – "Zirə"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:00. "Qarabağ" – "Qəbələ"
"Azersun Arena"
27 sentyabr (şənbə)
15:30. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Neftçi" – "Karvan-Yevlax"
"Neftçi Arena"
28 sentyabr (bazar)
16:30. "Turan Tovuz" – "Kəpəz"
"Azərsun Arena"
19:00. "Sabah" – "Sumqayıt"
"Bank Respublika Arena"