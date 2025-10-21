"Atletiko" stadionda isti suyun olmamasına görə "Arsenal"dan UEFA-ya şikayət edib
Futbol
- 21 oktyabr, 2025
- 09:22
"Atletiko" (Madrid) klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyunundan əvvəl İngiltərə təmsilçisi "Arsenal"dan UEFA-ya şikayət edib.
"Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, buna "topçular"ın "Emireyts" stadionundakı məşqdən sonra qonaq komandanın futbolçularını isti su ilə təmin etməməsi səbəb olub.
İspaniya nəhənginin oyunçuları duş ala bilməyiblər. Klub məsələ ilə bağlı stadion işçilərinə məlumat versə də, buna məhəl qoyulmayıb. Futbolçular Londonun mərkəzindəki otellərinə qayıtmağa məcbur olublar.
Qeyd edək ki, "Arsenal" - "Atletiko" matçı bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
