İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    "Atletiko" Simeonenin müqaviləsinin müddətinin uzadılması variantını nəzərdən keçirir

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 16:27
    Atletiko Simeonenin müqaviləsinin müddətinin uzadılması variantını nəzərdən keçirir

    İspaniyanın "Atletiko" klubu baş məşqçisi Dieqo Simeonenin müqaviləsinin müddətinin uzadılması variantını nəzərdən keçirir.

    "Report" "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 55 yaşlı mütəxəssis Madrid təmsilçisinə daha uzun müddət rəhbərlik edə bilər.

    Klub rəhbərliyi argentinalıya yeni sözləşmə təklif etmək niyyətindədir.

    Tərəflər arasında danışıqların yaxın zamanda başlayacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, D.Simeone 2011-ci ildən "Atletiko"nun baş məşqçisidir. O, komanda ilə iki dəfə İspaniya La Liqasının, eyni sayda UEFA Avropa Liqasının və UEFA Superkubokunun qalibi olub.

    "Atletiko" Dieqo Simeone Müqavilə İspaniya La Liqası UEFA Avropa Liqası

    Son xəbərlər

    17:10

    Macarıstanın Baş naziri İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:08

    Xəstəlik aşkarlanan ölkələrdən Azərbaycana məhsul idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:07

    Sabahdan Bakı və Sumqayıtda Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayır

    ASK
    17:07

    "Xalq Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:06

    ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

    Biznes
    17:04
    Foto

    Media nümayəndələri dövlət xətti ilə kirayəyə verilən yeni mənzillərlə tanış olub

    İnfrastruktur
    17:01

    Ukrayna ordusu Rusiyada raket yanacağı zavoduna və Krımda dəniz dronları bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    17:01

    "Real"ın prezidenti Vinisiusu komandada saxlamaq niyyətindədir

    Futbol
    16:58

    Gələn ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti