"Atletiko" Edersonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib
Futbol
- 21 mart, 2026
- 10:45
İspaniyanın "Atletiko" klubu yarımmüdafiəçi Ederson üçün İtlaiya təmsilçisi "Atalanta"ya 35 milyon avro təklif edib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, La Liqa kollektivi kubu həmçinin sözügedən keçid üçün 5 milyon avro bonus ödəməyə də hazırdır.
Lakin qarşı tərəf ispanlardan ilkin olaraq 40 milyon avro istəyib.
"Atletiko" qış "transfer pəncərəsi"ndə "Atalanta"dan Ademola Lukmanı transfer etmişdi.
Qeyd edək ki, 26 yaşlı Ederson bu mövsüm bütün turnirlərdə 32 oyunda iştirak edib, 2 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
