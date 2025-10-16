"Atletiko" Belçika klubunun futbolçusu ilə maraqlanır
Futbol
- 16 oktyabr, 2025
- 12:22
İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) klubu Belçika təmsilçisi "Brügge"də çıxış edən Kristos Tsolislə maraqlanır.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisinin skautları 23 yaşlı yunanıstanlı vingerin oyununu stadiondan izləyiblər.
Paytaxt klubunun rəsmiləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində keçirilmiş Danimark - Yunanıstan (3:1) matçında olublar. Həmin qarşılaşmada qonaqların yeganə qoluna da Tsolis imza atıb.
Qeyd edək ki, Kristos Tsolis ötən mövsüm "Brügge"nin heyətində bütün turnirlərdə 56 matçda 21 qol və 16 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, cari mövsüm 17 qarşılaşmada 6 qol vurub və 8 assistlə yadda qalıb.
Son xəbərlər
13:03
Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT sədrinin səfəri ilə bağlı etiraz notası göndəribRegion
13:02
Foto
Video
Bənənyar Su Anbarındakı balıqlar hövzənin daha dərin hissələrinə köçürülür – YENİLƏNİBEkologiya
13:01
Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"Fərdi
13:01
Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutubMaliyyə
13:00
İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edibXarici siyasət
12:59
Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıbXarici siyasət
12:58
Foto
Azərbaycan Uqandada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclasında təmsil olunubXarici siyasət
12:56
Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər varDigər ölkələr
12:54