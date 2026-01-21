"Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasında klub rekorduna imza atıb
Futbol
- 21 yanvar, 2026
- 09:47
İngiltərənin "Arsenal" klubu tarixinin rekorduna imza atıb.
"Report" "Squawka" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "topçular" buna UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyununda İtaliyada "İnter"i məğlub etməklə (3:1) nail olub.
London təmsilçisi tarixində ilk dəfə qitənin bir nömrəli klub turnirində ardıcıl 7 matçda qalib gəlib.
Bu qarşılaşmadalarda 20 qol vuran komanda qapısında yalnız 2 top görüb.
Qeyd edək ki, "Arsenal" hazırda 21 xalla Liqa mərhələsinin lideridir.
