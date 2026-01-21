İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar Davos İqtisadi Forumu-2026
    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:47
    Arsenal UEFA Çempionlar Liqasında klub rekorduna imza atıb

    İngiltərənin "Arsenal" klubu tarixinin rekorduna imza atıb.

    "Report" "Squawka" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "topçular" buna UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyununda İtaliyada "İnter"i məğlub etməklə (3:1) nail olub.

    London təmsilçisi tarixində ilk dəfə qitənin bir nömrəli klub turnirində ardıcıl 7 matçda qalib gəlib.

    Bu qarşılaşmadalarda 20 qol vuran komanda qapısında yalnız 2 top görüb.

    Qeyd edək ki, "Arsenal" hazırda 21 xalla Liqa mərhələsinin lideridir.

