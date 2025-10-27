İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Arsenal" İngiltərə Premyer Liqasında qələbə sayına görə ikinci klub olub.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi bunu çempionatın IX turunda "Kristal Pelas"la görüşdə reallaşdırıb.

    Qarşılaşma "Arsenal"ın 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu, komandanın 700-cü qələbəsi olub. Paytaxt klubu bu göstəricidə yalnız "Mançester Yunayted"dən (760 qələbə) geri qalır.

    Qeyd edək ki, Mikel Artetanın baş məşqçisi olduğu kollektiv hazırda 22 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

