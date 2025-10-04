İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Arsenal" futbolçusunu 30 milyon funt sterlinqə satmaq istəyir

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 16:10
    Arsenal futbolçusunu 30 milyon funt sterlinqə satmaq istəyir

    İngiltərənin "Arsenal" klubu futbolçusu Qabriel Jezusu 30 milyon funt sterlinqə satmaq istəyir.

    "Report" "TEAMtalk"a istinadən xəbər verir ki, "topçular" hücumçu ilə yollarını ayırmaq niyyətindədir.

    "Everton" braziliyalı forvardla maraqlanır. London təmsilçisi 28 yaşlı oyunçunu 2022-ci ildə 45 milyon funt sterlinqə alıb.

    Qeyd edək ki, Qabriel Jezus cari mövsüm zədə səbəbindən hələlik meydana çıxa bilməyib.

    Arsenal klubu Qabriel Jesus transfer

