İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Məqsədimiz UEFA Çempionlar Liqasında qrupdan çıxmaqdır"

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:27
    Araz-Naxçıvan rəsmisi: Məqsədimiz UEFA Çempionlar Liqasında qrupdan çıxmaqdır
    Mahmud Sadıqov

    Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün Rumıniyanın "Yunayted Qalati" komandası ilə üz-üzə gələcək "Araz-Naxçıvan"ın məqsədi turnirdə qrupdan çıxmaqdır.

    Bunu "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin vitse-prezidenti Mahmud Sadıqov açıqlamasında deyib.

    O, komandanın növbəti mərhələyə yüksələcəyinə inandığını bildirib:

    "Təbii ki, hər rəqib məşqçilər korpusu tərəfindən təhlil olunub. Onlara uyğun taktika seçiləcək. Əsas rəqibimiz meydan sahibləri "Yunayted Qalati"dir. Həmişə öz komandama inanmışam. Məqsədimiz qrupdan çıxıb növbəti mərhələyə yüksəlməkdir. Güman edirəm ki, qarşıya qoyulan hədəfə çatacağıq. İlk oyun təbii ki, həyəcanlı olur. Amma komanda matça hazırdır".

    Klub rəsmisi heyətdə zədəli futzalçının olmadığını da sözlərinə əlavə edib:

    "Ötən gün yerli vaxtla saat 20:00-da Rumıniyaya çatmışıq. Axşam yüngül məşq keçdik. Əsas məqsəd meydança ilə tanış olmaq idi. Yaxşı, intensiv məşq alındı. Zədəli futzalçılarımız yoxdur. 14 oyunçunun hər biri sağlamdır. Komanda tam şəkildə oyuna çıxmağa hazırdır".

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" – "Yunayted Qalati" görüşü Sala Sporturilor Dunareada, Bakı vaxtı ilə 22:00-da start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası "Araz-Naxçıvan" klubu Mahmud Sadıqov

    Son xəbərlər

    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    12:43

    "Masdar": Azərbaycanda günəş və külək stansiyaları üzrə şəbəkə təhlili aparılır

    Energetika
    12:42

    İnsanları xaricdə işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti