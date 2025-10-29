"Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Məqsədimiz UEFA Çempionlar Liqasında qrupdan çıxmaqdır"
- 29 oktyabr, 2025
- 12:27
Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində bu gün Rumıniyanın "Yunayted Qalati" komandası ilə üz-üzə gələcək "Araz-Naxçıvan"ın məqsədi turnirdə qrupdan çıxmaqdır.
Bunu "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin vitse-prezidenti Mahmud Sadıqov açıqlamasında deyib.
O, komandanın növbəti mərhələyə yüksələcəyinə inandığını bildirib:
"Təbii ki, hər rəqib məşqçilər korpusu tərəfindən təhlil olunub. Onlara uyğun taktika seçiləcək. Əsas rəqibimiz meydan sahibləri "Yunayted Qalati"dir. Həmişə öz komandama inanmışam. Məqsədimiz qrupdan çıxıb növbəti mərhələyə yüksəlməkdir. Güman edirəm ki, qarşıya qoyulan hədəfə çatacağıq. İlk oyun təbii ki, həyəcanlı olur. Amma komanda matça hazırdır".
Klub rəsmisi heyətdə zədəli futzalçının olmadığını da sözlərinə əlavə edib:
"Ötən gün yerli vaxtla saat 20:00-da Rumıniyaya çatmışıq. Axşam yüngül məşq keçdik. Əsas məqsəd meydança ilə tanış olmaq idi. Yaxşı, intensiv məşq alındı. Zədəli futzalçılarımız yoxdur. 14 oyunçunun hər biri sağlamdır. Komanda tam şəkildə oyuna çıxmağa hazırdır".
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" – "Yunayted Qalati" görüşü Sala Sporturilor Dunareada, Bakı vaxtı ilə 22:00-da start götürəcək.