    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 23:30
    Almaniya Bundesliqasında yeni rekord qeydə alınıb

    Almaniya Bundesliqasının VII turunda "Bayer 04"ün səfərdə "Maynts"a qalib (4:3) gəldiyi oyun Leverkuzen kollektivinin futbolçusu Robert Andrix üçün əlamətdar olub.

    "Report" xəbər verir ki, o, sözügedən matçda yeni rekorda imza atıb

    31 yaşlı yarımmüdafiəçi ardıcıl 38-ci səfər oyununda uduzmamaqla yeni uğur əldə edib.

    Bu göstərici ilə Andrix Dante və Filipp Lama məxsus əvvəlki (37 oyun) rekordu üstələyib.

    Qeyd edək ki, "Bayer 04" hazırda Bundesliqada 5-ci pillədə qərarlaşıb.

    rekord Almaniya Bundesliqası "Bayer 04" klubu

