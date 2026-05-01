AFFA U-14 Liqasında oyuna çıxmayan "Metak" komandası texniki məğlubiyyət alıb
Futbol
- 01 may, 2026
- 14:07
AFFA U-14 Liqasında çıxış edən "Metak" komandasına texniki məğlubiyyət verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Komanda "Gəncə" ilə oyunda təyin olunan vaxtda meydanda olmayıb və bu səbəbdən görüş baş tutmayıb.
Beləliklə, "Metak"a 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət alıb.
