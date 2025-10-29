İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    AFFA rəsmisinə UEFA-dan təyinat verilib

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 13:28
    AFFA rəsmisinə UEFA-dan təyinat verilib
    Kifayət Mustafayeva

    AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayevaya UEFA-dan təyinat verilib.

    Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    O, UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsində baş tutacaq "Dinamo" (Minsk, Belarus) – "Ludoqorets" (Bolqarıstan) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 1-də Bolqarıstanın Razqrad şəhərində yerləşən "Eagles Nest Stadium"da baş tutacaq.

    AFFA uefa Kifayət Mustafayeva

    Son xəbərlər

    14:24

    ETX: Azərbaycanda "WhatsApp" hesablarına icazəsiz giriş cəhdləri artıb

    İKT
    14:23

    Füzuli Teatrının direktorunun səhhəti yaxşılaşıb, evə buraxılacaq

    İncəsənət
    14:22

    MMA-da ikinci qələbəsini qazanan azərbaycanlı: "Rəqibimdən aşkar üstün olacağımı gözləmirdim"

    Fərdi
    14:16

    İsrail ordusu HƏMAS-a zərbələrdən sonra Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    14:06

    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrini qarşılıqlı tanıyacaq - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04
    Foto

    Lerikdə "Eko Festival" keçirilir

    Turizm
    14:03

    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir

    Xarici siyasət
    14:01

    "Tottenhem"in futbolçusu Braziliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti