AFFA rəsmisinə UEFA-dan təyinat verilib
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 13:28
AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayevaya UEFA-dan təyinat verilib.
Bu barədə "Report"a qurumun mətbuat xidmətindən bildirilib.
O, UEFA Gənclər Liqasının II təsnifat mərhələsində baş tutacaq "Dinamo" (Minsk, Belarus) – "Ludoqorets" (Bolqarıstan) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma noyabrın 1-də Bolqarıstanın Razqrad şəhərində yerləşən "Eagles Nest Stadium"da baş tutacaq.
