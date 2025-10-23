AFFA rəsmisi Bakıdakı stadionda görüləcək işləri açıqlayıb
Futbol
- 23 oktyabr, 2025
- 17:53
Təmirə bağlanan "Liv Bona Dea Arena"da görüləcək işlər bəlli olub.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın İnfrastruktur Departamentinin rəhbəri Fuad Cəfərov açıqlama verib.
O, Mərdəkandakı stadionun ot örtüyünün renovasiya işlərinə görə noyabrın 30-dək bağlandığını xatırladıb:
"İşlər çərçivəsində alaq otlarının təmizlənməsi, qumlama, ot örtüyünün havalandırılması, toxumlama prosesi və s. həyata keçirilir. Bu tədbirlər ot örtüyünün keyfiyyətinin və davamlılığının artırılması məqsədilə aparılır".
Qeyd edək ki, bununla əlaqədar olaraq "Araz-Naxçıvan" klubu növbəti ev oyunlarını başqa stadionlarda keçirməli olacaq.
Son xəbərlər
18:02
Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının ilk iclası 2025-ci ilin sonunadək keçirilə bilərBiznes
18:01
Ağsuda saxtalaşdırma əlaməti olan 227 ədəd alkoqollu içki satışdan çıxarılıbHadisə
17:56
Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyinin nizamnamə fondunun mənbələri müəyyənləşibİnfrastruktur
17:55
Foto
Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycandan Serbiyaya 300 milyon kubmetr qaz ixrac olunub"Energetika
17:53
AFFA rəsmisi Bakıdakı stadionda görüləcək işləri açıqlayıbFutbol
17:49
İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edirRegion
17:48
Gələn həftə 1400-dən çox bağça müdiri üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcəkElm və təhsil
17:46
Azərbaycana 9 ayda 40 milyon ədədə yaxın siqaretin gətirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
17:45