İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    "Araz-Naxçıvan"ın ev oyunlarını keçirdiyi stadion əsaslı təmirə bağlanıb

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:47
    Araz-Naxçıvanın ev oyunlarını keçirdiyi stadion əsaslı təmirə bağlanıb

    "Araz-Naxçıvan"ın ev oyunlarını keçirdiyi "Liv Bona Dea Arena" stadionu noyabrın 30-dək əsaslı təmirə bağlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bununla əlaqədar PFL-in Premyer Liqanın təqvimində dəyişikliklər etməsi zərurəti yaranıb.

    Əsasnamənin tələblərinə uyğun olaraq, PFL tərəfindən "Araz-Naxçıvan" klubundan alternativ stadion təqdim etməsi tələb olunub və paralel şəkildə ölkə stadionlarının ümumi durumu təhlil edilib. Rəqiblərə eyni şərtlərin təmin olunması məqsədilə klubun ev oyunlarını keçirdiyi Bakı və ətraf ərazilərdə yerləşən stadionlar nəzərdən keçirilib.

    Aparılmış qiymətləndirmə nəticəsində "Bank Respublika Arena" və Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu ən uyğun variantlar kimi müəyyənləşdirilib. Yerli və beynəlxalq oyunların qrafiki nəzərə alınmaqla, Misli Premyer Liqasının IX turunun "Araz-Naxçıvan" – "Sabah" oyunu "Bank Respublika Arena"da, XI turun "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax" və XII turunun "Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz" matçları isə Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, qarşılaşmaların tarixi və başlama saatlarında dəyişiklik yoxdur.

    "Araz-Naxçıvan" klubu Peşəkar Futbol Liqası "Liv Bona Dea Arena" təmirə bağlanıb

    Son xəbərlər

    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    15:31

    Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:27

    Azərbaycan ümumi dövlət xidmətləri xərclərini 6 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti