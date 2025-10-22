"Araz-Naxçıvan"ın ev oyunlarını keçirdiyi stadion əsaslı təmirə bağlanıb
- 22 oktyabr, 2025
- 14:47
"Araz-Naxçıvan"ın ev oyunlarını keçirdiyi "Liv Bona Dea Arena" stadionu noyabrın 30-dək əsaslı təmirə bağlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bununla əlaqədar PFL-in Premyer Liqanın təqvimində dəyişikliklər etməsi zərurəti yaranıb.
Əsasnamənin tələblərinə uyğun olaraq, PFL tərəfindən "Araz-Naxçıvan" klubundan alternativ stadion təqdim etməsi tələb olunub və paralel şəkildə ölkə stadionlarının ümumi durumu təhlil edilib. Rəqiblərə eyni şərtlərin təmin olunması məqsədilə klubun ev oyunlarını keçirdiyi Bakı və ətraf ərazilərdə yerləşən stadionlar nəzərdən keçirilib.
Aparılmış qiymətləndirmə nəticəsində "Bank Respublika Arena" və Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu ən uyğun variantlar kimi müəyyənləşdirilib. Yerli və beynəlxalq oyunların qrafiki nəzərə alınmaqla, Misli Premyer Liqasının IX turunun "Araz-Naxçıvan" – "Sabah" oyunu "Bank Respublika Arena"da, XI turun "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax" və XII turunun "Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz" matçları isə Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək.
Qeyd edək ki, qarşılaşmaların tarixi və başlama saatlarında dəyişiklik yoxdur.