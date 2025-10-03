İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 09:38
    AFFA rəsmiləri UEFA-nın illik Konfransında iştirak ediblər

    AFFA rəsmiləri UEFA Klub Lisenziyalaşdırılması və Maliyyə Davamlılığı üzrə İllik Konfrans-2025-ə qatılıblar.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tədbir Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçirilib.

    Konfansda AFFA-nı Lisenziyalaşdırma və Qeydiyyat departamentinin rəhbəri Seymur Səlimli və maliyyə meneceri Bəhram Dadaşov təmsil ediblər.

