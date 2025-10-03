AFFA rəsmiləri UEFA-nın illik Konfransında iştirak ediblər
Futbol
- 03 oktyabr, 2025
- 09:38
AFFA rəsmiləri UEFA Klub Lisenziyalaşdırılması və Maliyyə Davamlılığı üzrə İllik Konfrans-2025-ə qatılıblar.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tədbir Yunanıstanın paytaxtı Afinada keçirilib.
Konfansda AFFA-nı Lisenziyalaşdırma və Qeydiyyat departamentinin rəhbəri Seymur Səlimli və maliyyə meneceri Bəhram Dadaşov təmsil ediblər.
