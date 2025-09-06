İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    37 yaşlı Villianın yeni klubu müəyyənləşib

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 09:45
    37 yaşlı Villianın yeni klubu müəyyənləşib

    Braziliya yığmasının sabiq futbolçusu Villianın yeni klubu müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, 37 yaşlı vinger ölkəsinin təmsilçisi "Qremio" ilə anlaşıb.

    Bu barədə klubun mətbuat xidmətindən bildirilib. Onunla 2025/2026 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Təcrübəli futbolçunun son klubu "Fulhem" (İngiltərə) olub. O, sözügedən komandada meydana çıxdığı 10 oyunda məhsuldar fəaliyyət göstərməyib. 

    Qeyd edək ki, karyerası ərzində Rusiyanın "Anji", İngiltərənin "Çelsi", "Arsenal", Yunıstanın "Olimpiakos" və Braziliyanın "Korintians" klublarında çıxış edib.  

