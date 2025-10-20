Lyuis Hemilton yeni rekorda imza atıb
Formula 1
- 20 oktyabr, 2025
- 17:32
Yeddiqat dünya çempionu, "Ferrari" pilotu Lyuis Hemilton yeni rekorda imza atıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, "Formula 1" karyerası ərzində 5000-dən çox xal toplayan ilk sürücü olub.
Təcrübəli pilot bunu oktyabrın 17-19-da keçirilən ABŞ Qran-prisində reallaşdırıb. O, Qran-pridə xallarının sayını 5004,5-ə çatdırıb.
Qeyd edək ki, L.Hemilton ABŞ Qran-prisində 4-cü yeri tutub.
