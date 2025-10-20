İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Lyuis Hemilton yeni rekorda imza atıb

    Formula 1
    • 20 oktyabr, 2025
    • 17:32
    Lyuis Hemilton yeni rekorda imza atıb

    Yeddiqat dünya çempionu, "Ferrari" pilotu Lyuis Hemilton yeni rekorda imza atıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, "Formula 1" karyerası ərzində 5000-dən çox xal toplayan ilk sürücü olub.

    Təcrübəli pilot bunu oktyabrın 17-19-da keçirilən ABŞ Qran-prisində reallaşdırıb. O, Qran-pridə xallarının sayını 5004,5-ə çatdırıb.

    Qeyd edək ki, L.Hemilton ABŞ Qran-prisində 4-cü yeri tutub.

    Formula 1 lyuis hemilton ABŞ Qran-prisi rekord

    Son xəbərlər

    17:54

    Yaroslav Kovalçuk: "Azərbaycan məhsulları Belarus birjasına vasitəçiliklə daxil olur"

    Biznes
    17:50

    Xamənei Trampa: Zənn elə ki, nüvə sənayemizi məhv etmisən

    Region
    17:45

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    17:42

    Dünyanın ən dəyərli komandalarının siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    17:39

    Aİ ilin sonuna kimi Gürcüstanla viza rejiminin ləğvinə dair tövsiyələrini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    17:38

    Gümrü meriyası tətil keçirəcək - YENİLƏNİB-4

    Region
    17:36

    Azərbaycan Böyük Britaniya ilə vergi məlumatlarının mübadiləsini müzakirə edib

    Maliyyə
    17:34

    Azərbaycanda süd vəzi xərçəngi xəstələrinin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    17:33
    Foto

    Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıqla bağlı yeni dövlət standartları hazırlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti