"Formula 1": "Maklaren" pilotu "Ferrari"yə keçə bilər
Formula 1
- 08 oktyabr, 2025
- 15:37
"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Maklaren" komandasının pilotu Oskar Piastri 2026-cı il mövsümündən sonra "Ferrari"yə keçə bilər.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, avstraliyalı sürücünün hazırda uzunmüddətli müqaviləsi olsa da, o, komandasını dəyişdirməyi düşünür.
Daha əvvəl Şarl Lelkerlin 2026-cı ildə "Ferrari"dən ayrıla biləcəyi yazılıb. Onun meneceri Nikolas Todt "Maklaren", "Mercedes" və "Aston Martin"in nümayəndələri ilə danşıb.
Qeyd edək ki, 2023-cü ildən "Maklaren"in pilotu olan Oskar Piastri hazırkı mövsümdə 336 xalla liderdir. O, komanda yoldaşı Lando Norrisi 22 xal qabaqlayır.
