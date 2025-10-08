İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    "Formula 1": "Maklaren" pilotu "Ferrari"yə keçə bilər

    Formula 1
    • 08 oktyabr, 2025
    • 15:37
    Formula 1: Maklaren pilotu Ferrariyə keçə bilər

    "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Maklaren" komandasının pilotu Oskar Piastri 2026-cı il mövsümündən sonra "Ferrari"yə keçə bilər.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, avstraliyalı sürücünün hazırda uzunmüddətli müqaviləsi olsa da, o, komandasını dəyişdirməyi düşünür.

    Daha əvvəl Şarl Lelkerlin 2026-cı ildə "Ferrari"dən ayrıla biləcəyi yazılıb. Onun meneceri Nikolas Todt "Maklaren", "Mercedes" və "Aston Martin"in nümayəndələri ilə danşıb.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildən "Maklaren"in pilotu olan Oskar Piastri hazırkı mövsümdə 336 xalla liderdir. O, komanda yoldaşı Lando Norrisi 22 xal qabaqlayır.

