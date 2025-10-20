Ferstappen "Formula-1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub
Formula 1
- 20 oktyabr, 2025
- 00:53
"Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen 2025-ci il mövsümünün "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 19-cu mərhələsinin - ABŞ Qran-prisinin qalibi olub.
"Report"un məlumatına görə, yarışlar Texasın Ostin şəhərində keçirilib.
İkinci yeri "McLaren"i təmsil edən britaniyalı Lando Norris, üçüncü yeri isə Monako pilotu Şarl Lekler ("Ferrari") tutub.
Ferstappen mövsümdə beşinci qələbəsini qazanıb. Bu göstəriciyə görə o, Norris ilə bərabərləşib. "McLaren"in avstraliyalı pilotu Oskar Piastri isə yeddi dəfə qalib gəlib. Həmçinin 2025-ci ildə "Mercedes"i təmsil edən britaniyalı Corc Rassel iki dəfə yarışın qalibi olub.
Qeyd edək ki, növbəti mərhələ 24-26 oktyabr tarixlərində Meksikada keçiriləcək.
