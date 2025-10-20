İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Ferstappen "Formula-1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    • 20 oktyabr, 2025
    • 00:53
    Ferstappen Formula-1 üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub

    "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen 2025-ci il mövsümünün "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 19-cu mərhələsinin - ABŞ Qran-prisinin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, yarışlar Texasın Ostin şəhərində keçirilib.

    İkinci yeri "McLaren"i təmsil edən britaniyalı Lando Norris, üçüncü yeri isə Monako pilotu Şarl Lekler ("Ferrari") tutub.

    Ferstappen mövsümdə beşinci qələbəsini qazanıb. Bu göstəriciyə görə o, Norris ilə bərabərləşib. "McLaren"in avstraliyalı pilotu Oskar Piastri isə yeddi dəfə qalib gəlib. Həmçinin 2025-ci ildə "Mercedes"i təmsil edən britaniyalı Corc Rassel iki dəfə yarışın qalibi olub.

    Qeyd edək ki, növbəti mərhələ 24-26 oktyabr tarixlərində Meksikada keçiriləcək.

    "Red Bull" Formula 1 Maks Ferstappen
    Ферстаппен выиграл Гран-при США "Формулы 1"

    Son xəbərlər

    00:53

    Ferstappen "Formula-1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    00:30

    "Real"ın sabiq futbolçusu insult keçirib

    Futbol
    00:17

    İsrail ordusu Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    00:01

    İlham Əliyev Zəngilanın işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Zəngilanın azad edilməsindən 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:50

    "Mançester Yunayted" 2016-cı ildən bəri ilk dəfə "Enfild" stadionunda "Liverpul"u məğlub edib

    Futbol
    23:38

    "Axios": İsrail Qəzzaya humanitar yardım çatdırılmasını oktyabrın 20-də bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    23:28

    Biləsuvar şəhərinin bir hissəsi elektriksiz qalıb

    Hadisə
    23:17

    Hacıqabulda erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti