    Ферстаппен выиграл Гран-при США "Формулы 1"

    Формула 1
    • 20 октября, 2025
    • 00:47
    Ферстаппен выиграл Гран-при США Формулы 1

    Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при США.

    Как передает Report, соревнования проходили в Остине (штат Техас).

    Второе место занял британец Ландо Норрис, представляющий "Макларен". Третьим финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

    Ферстаппен одержал пятую победу в сезоне. По этому показателю он сравнялся с Норрисом. Больше них побеждал только австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри (семь раз). Также в 2025 году победителем гонки дважды становился британец Джордж Расселл, который выступает за "Мерседес".

    Следующий этап пройдет с 24 по 26 октября в Мексике.

