İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Məşhur "Formula 1" pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər

    Formula 1
    • 19 sentyabr, 2025
    • 17:37
    Məşhur Formula 1 pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində pilotlar ilə "Fan Forum" təşkil olunub.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Dənizkənarı Bulvar ərazisində yerləşən Fan Zonada keçirilib.

    Məşhur sürücülər azarkeşlərlə görüşərək, onların suallarını cavablandırıblar.

    Komandalar üçün ayrılmış vaxt ərzində fanatlar "Formula 1" ulduzlarını yaxından görmək imkanı əldə ediblər.

    Bugünkü "Fan Forum"da "Racing Bulls", "Williams", "McLaren", "Kick Sauber" və "Aston Martin" komandalarının üzvləri iştirak ediblər. Şənbə günü digər pilotlarla görüş nəzərdə tutulub.

    Formula 1 Azərbaycan qran prisi "Fan Forum" pilot Azarkeşlər

    Son xəbərlər

    19:02

    Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:01

    "Zirə" – "Şamaxı" matçında hesab açılıb

    Futbol
    18:46

    Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    18:45

    KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edib

    Digər ölkələr
    18:41

    Bakıda və bir neçə rayonda yaşıllıqlara 165 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    18:35
    Foto

    Biləsuvarda "PeşəFest" keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:27

    Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar

    Xarici siyasət
    18:07

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunub

    Formula 1
    18:02

    Bütün dünya Azərbaycan xalqını müzəffər xalq kimi tanıyır – RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti