Məşhur "Formula 1" pilotları Bakıda azarkeşlərlə görüşüblər
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 17:37
Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində pilotlar ilə "Fan Forum" təşkil olunub.
"Report"un məlumatına görə, tədbir Dənizkənarı Bulvar ərazisində yerləşən Fan Zonada keçirilib.
Məşhur sürücülər azarkeşlərlə görüşərək, onların suallarını cavablandırıblar.
Komandalar üçün ayrılmış vaxt ərzində fanatlar "Formula 1" ulduzlarını yaxından görmək imkanı əldə ediblər.
Bugünkü "Fan Forum"da "Racing Bulls", "Williams", "McLaren", "Kick Sauber" və "Aston Martin" komandalarının üzvləri iştirak ediblər. Şənbə günü digər pilotlarla görüş nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
19:02
Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
19:01
"Zirə" – "Şamaxı" matçında hesab açılıbFutbol
18:46
Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozubDigər ölkələr
18:45
KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edibDigər ölkələr
18:41
Bakıda və bir neçə rayonda yaşıllıqlara 165 min manatdan çox ziyan vurulubEkologiya
18:35
Foto
Biləsuvarda "PeşəFest" keçirilibSosial müdafiə
18:27
Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblarXarici siyasət
18:07
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunubFormula 1
18:02