İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı başa çatıb

    Fərdi
    • 13 fevral, 2026
    • 15:40
    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı başa çatıb

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın sonuncu – beşinci günündə sərbəst güləşdə 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    48 kq

    1. Hüseyn Rzazadə (Cəlilabad, Mywrestling)

    2. Toğrul Əliyev (Cəlilabad, Mywrestling)

    3. Nurxan İsmayılov (Abşeron, AHİTA), Həzrət Müzəffərov (Gəncə,Təhsil-1)

    55 kq

    1. Abbas Şəfiyev (Lənkəran)

    2. Əliağa Süleymanov (Gəncə,Təhsil-1)

    3. Əlirza Heybətli (Abşeron, Mywrestling), Şirzad Hüseynov (Gəncə, AHİTA)

    65 kq

    1. Rəşid Nazarov (ROİL,"Neftçi")

    2. Ramal Məmmədoğlu (Mywrestling)

    3. Məhərrəm Babayev (Şəmkir), Xamis Zamanov (Zaqatala)

    80 kq

    1. Nihad Süleymanlı ("Neftçi",Təhsil)

    2. Elvin Hacıquliyev (Xaçmaz)

    3. Tural Eynullayev (Masallı), Elvin Nəcəfzadə (Təhsil)

    110 kq

    1. Hakim Tağıyev (ROİL, "Neftçi")

    2. Khabib Zokhraev (AGF)

    3. Məhəmməd Cəfərov (Goranboy), Nicat Mustafayev (Neftçi)

    Yunan-Roma güləşi sərbəst güləş Azərbaycan çempionatı Gəncə İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    16:23

    Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"

    Futbol
    16:15
    Video

    Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar

    Digər
    16:14

    Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıb

    Region
    16:13
    Foto

    Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edib

    Daxili siyasət
    16:12

    Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyil

    Region
    16:10

    Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olub

    Fərdi
    16:07

    Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıb

    Xarici siyasət
    16:06

    Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti