Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı başa çatıb
- 13 fevral, 2026
- 15:40
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı başa çatıb.
Bu barədə "Report"a Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın sonuncu – beşinci günündə sərbəst güləşdə 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
48 kq
1. Hüseyn Rzazadə (Cəlilabad, Mywrestling)
2. Toğrul Əliyev (Cəlilabad, Mywrestling)
3. Nurxan İsmayılov (Abşeron, AHİTA), Həzrət Müzəffərov (Gəncə,Təhsil-1)
55 kq
1. Abbas Şəfiyev (Lənkəran)
2. Əliağa Süleymanov (Gəncə,Təhsil-1)
3. Əlirza Heybətli (Abşeron, Mywrestling), Şirzad Hüseynov (Gəncə, AHİTA)
65 kq
1. Rəşid Nazarov (ROİL,"Neftçi")
2. Ramal Məmmədoğlu (Mywrestling)
3. Məhərrəm Babayev (Şəmkir), Xamis Zamanov (Zaqatala)
80 kq
1. Nihad Süleymanlı ("Neftçi",Təhsil)
2. Elvin Hacıquliyev (Xaçmaz)
3. Tural Eynullayev (Masallı), Elvin Nəcəfzadə (Təhsil)
110 kq
1. Hakim Tağıyev (ROİL, "Neftçi")
2. Khabib Zokhraev (AGF)
3. Məhəmməd Cəfərov (Goranboy), Nicat Mustafayev (Neftçi)