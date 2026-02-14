Azərbaycan Avstraliyadan kürü əvəzediciləri almağa başlayıb
- 14 fevral, 2026
- 15:06
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 950 min ABŞ dolları dəyərində 71,3 ton balıq kürüsünün əvəzedicilərini idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 66 %, kəmiyyət olaraq – 13 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 540,3 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 51 % çox) 19,1 ton (-34 %), Belarusdan 241 min ABŞ dolları dəyərində (+60 %) 33 ton (+57 %), Çindən 94,13 min ABŞ dolları dəyərində 8,1 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), İrandan 47 min ABŞ dolları dəyərində (-4 %) 9,3 ton (-25 %), Qazaxıstandan 20,31 min ABŞ dolları dəyərində 1,88 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul alıb.
Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Avstraliyadan tədarük (0,7 min ABŞ dolları dəyərində 0,02 ton) həyata keçirilib.