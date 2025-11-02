Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb
- 02 noyabr, 2025
- 16:13
U-14 yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın son günündə daha 6 çəki dərəcəsində medalçılar bəlli olub.
Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.
Günün mükafatçıları:
Oğlanlar
-42 kq
1. Mikayıl Xələfov (RKİM)
2. Yusif Səmədzadə (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Emil Abbasov (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Miryusif Fəttayev (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
-50 kq
1. Məhərrəm Bayramlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Gülbala Quluzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Yusif Məmmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Cəlil Sultanzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
-60 kq
1. Kənan İsmayılov (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
2. Ziya Mirzəzadə (Abşeron OİK)
3. Rəsul Abuzərov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
3. Nahid Əhmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
-73 kq
1. Əli Qulamlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Rəşad Sultanzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)
3. Yusif Əliyev (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
Qızlar
-40 kq
1. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)
2. Zeynəb Qurbanova (RKİM)
3. Aynişan İmanlı (Sumqayıt OİK)
3. Zümrüd Quliyeva (Neftçi Sumqayıt)
-48 kq
1. Fidan Heydərova (ACF)
2. Gülər Əhmədova (Sumqayıt OİK)
3. Yağmur Süleymanova (Qara Bəbir Sumqayıt)