İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2025
    • 16:13
    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb

    U-14 yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın son günündə daha 6 çəki dərəcəsində medalçılar bəlli olub.

    Yarışın keçirilməsində məqsəd yeniyetmə cüdoçular bazasını formalaşdırmaq və kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirmək olub.

    Günün mükafatçıları:

    Oğlanlar

    -42 kq

    1. Mikayıl Xələfov (RKİM)

    2. Yusif Səmədzadə (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Emil Abbasov (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. Miryusif Fəttayev (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    -50 kq

    1. Məhərrəm Bayramlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    2. Gülbala Quluzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. Yusif Məmmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Cəlil Sultanzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    -60 kq

    1. Kənan İsmayılov (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    2. Ziya Mirzəzadə (Abşeron OİK)

    3. Rəsul Abuzərov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Nahid Əhmədov (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    -73 kq

    1. Əli Qulamlı (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Rəşad Sultanzadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. Yusif Əliyev (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    Qızlar

    -40 kq

    1. Zeynəb İsgəndərli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    2. Zeynəb Qurbanova (RKİM)

    3. Aynişan İmanlı (Sumqayıt OİK)

    3. Zümrüd Quliyeva (Neftçi Sumqayıt)

    -48 kq

    1. Fidan Heydərova (ACF)

    2. Gülər Əhmədova (Sumqayıt OİK)

    3. Yağmur Süleymanova (Qara Bəbir Sumqayıt)

    cüdo Birincilik yeniyetmələr arasında

    Son xəbərlər

    16:27

    Ərəb Parlamentinin prezidenti: Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdir

    Milli Məclis
    16:17

    Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidir

    Region
    16:13
    Foto

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    15:56

    Suriya XİN Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Donetskə zərbələri nəticəsində beş nəfər həlak olub, vilayət elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    15:37

    İran ölkənin şimalında AES tikintisinə başlayıb

    Region
    15:19

    Portuqaliyalı futbolçu PSJ-dəki 100-cü oyununda komandaya qələbə qazandırıb

    Futbol
    15:12

    İtaliyada qar uçqunu nəticəsində beş almaniyalı alpinist həlak olub

    Digər ölkələr
    14:57

    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti