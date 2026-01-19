İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:24
    Yaylagül Ramazanova: Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır

    Kamandan oxatma üzrə qapalı məkanda keçirilən Azərbaycan çempionatının qalibi olan Yaylagül Ramazanovanın hədəfi Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, ölkə çempionatında birinci yeri tutması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Azərbaycan çempionatında qızıl medal qazanmaq qürurvericidir. Bunda baş məşqçimin də böyük rolu var. Belə yarışların keçirilməsində, təbii ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Kamandan Oxatma Federasiyasının böyük zəhməti var. Ölkə başçısı, cənab Prezident İlham Əliyev də idmana böyük diqqət və qayğı göstərir".

    Y.Ramazanovanın sözlərinə görə, yarışların tez-tez keçirilməsi ölkəmizdə bu idman növünün inkişafına mühüm təkan verəcək.

    "Qarşıdakı hədəf isə hər bir idmançının arzusu olan olimpiya medalı qazanmaq və ölkəmizi beynəlxalq arenalarda layiqincə təmsil etməkdir".

    Qeyd edək ki, Yaylagül Ramazanova Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının iştirakçısıdır.

    Yaylagül Ramazanova kamandan oxatma Yay Olimpiya oyunları Paris-2024 Azərbaycan çempionatı medal qazanmaq

    Son xəbərlər

    15:43

    Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilər

    Futbol
    15:37

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    15:24

    Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    15:24

    Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:21

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    15:19

    Karapetyanın "Güclü Ermənistan" partiyası qeydiyyatdan keçib

    Region
    15:15

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Su idman növləri üzrə peşəkar kadrlarımız azdır"

    Fərdi
    15:15

    Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti