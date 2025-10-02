İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Türkiyə Çövkən Federasiyasının prezidenti: "Azərbaycan III MDB Oyunlarına çox gözəl ev sahibliyi edir"

    Fərdi
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:04
    Türkiyə Çövkən Federasiyasının prezidenti: Azərbaycan III MDB Oyunlarına çox gözəl ev sahibliyi edir

    Azərbaycan III MDB Oyunlarına çox gözəl ev sahibliyi edir.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu Türkiyə Çövkən Federasiyasının prezidenti Fatih Köşe jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, çövkəni Türkiyədə yeni inkişaf etdirdiklərini söyləyib.

    "Çövkən qədim türk oyunudur. Ortaq mədəni mirasdır və Azərbaycanda daim oynanılıb. Biz də Türkiyədə iki il əvvəl inkişaf etdirməyə başlamışıq. Azərbaycanla birlikdə inkişaf etməyə çalışırıq. III MDB Oyunlarına qatılmaq olduqca xoşdur. Bu həm də ölkələr arasında mədəni və diplomatik vasitədir".

    O, azərbaycanlı azarkeşlərin dəstəyini müsbət qiymətləndirib:

    "Azərbaycan yarışa çox gözəl ev sahibliyi edir. Özümüzü evimizdəki kimi hiss edirik. Buna görə azərbaycanlı azarkeşlərə təşəkkür edirik. Zövqlü oyunlarla hər birini sevindirmək istəyirik".

    Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları Türkiyə Çövkən Federasiyası Fatih Köşe çövkən Şəki

    Son xəbərlər

    12:52

    Məmməd Musayev: "Sahibkarlar tikinti icazələrinin verilmə prosedurlarının sadələşdirilməsini gözləyirlər"

    İnfrastruktur
    12:51

    Xankəndidə III MDB Oyunlarının kamandan oxatma yarışlarına start verilib

    İdman
    12:51

    Aİ lideri İlham Əliyev və Nikol Paşinyanı tarixi sülhə görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:50

    Qubada göbələkdən zəhərlənən ailənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:44
    Video

    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    12:41

    Fransa DİN etirazları müşahidə etməyə 76 min polis əməkdaşını cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    12:38

    AÜF rəsmisi: "Üzgüçülərimizdən gələcəkdə bundan da yüksək nəticələr gözləyə bilərik"

    Fərdi
    12:35

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:34

    "Kəpəz"in baş məşqçisinin köməkçiləri bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti