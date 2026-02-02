İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Teymur Rəcəbovun Azərbaycan çempionatına qatılmamasının səbəbi müəyyənləşib

    Fərdi
    • 02 fevral, 2026
    • 11:35
    Teymur Rəcəbovun Azərbaycan çempionatına qatılmamasının səbəbi müəyyənləşib

    Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbovun ölkə çempionatına qatılmamasının səbəbi müəyyənləşib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 38 yaşlı qrossmeyster özü yarışda iştirakla bağlı qeydiyyatdan keçmək istəməyib.

    O, turnir şahmatın klassik növündə təşkil olunduğu üçün bu addımı atıb. Son vaxtlar klassik şahmat oynamayan Rəcəbov adətən rapid və blits yarışlarında mübarizə aparır.

    Bundan əlavə, Teymur Rəcəbov Azərbaycan millisinin kapitanı kimi fəaliyyətinə davam etmək niyyətindədir. Onun kapitanı olduğu yığma ötən il Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, Teymur Rəcəbov 2025-ci ilin əvvəlində Azərbaycan çempionatında iştirak edib. Yarımfinalda Rauf Məmmədova uduzan şahmatçı səhhətindəki problemə görə bürünc medal uğrunda görüşdə iştirak etməyib.

    Azərbaycan çempionatı Şahmat Qrossmeyster Teymur Rıcəbov

    Son xəbərlər

    12:47

    "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    12:43

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    12:40

    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    12:40

    "Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    12:35

    İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyik

    Region
    12:30

    Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb

    Milli Məclis
    12:29

    MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycanda Sahibkarlıq Məcəlləsinin qəbul edilməsi təklif olunur

    Biznes
    12:20

    İngiltərə klubu tarixinin ən bahalı transferini həyata keçirməyə yaxındır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti