    Tbilisidə MMA turnirində azərbaycanlı idmançılar qələbə qazanıb

    Fərdi
    • 31 avqust, 2025
    • 03:00
    Tbilisidə MMA turnirində azərbaycanlı idmançılar qələbə qazanıb

    Avqustun 30-da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə GAMMA təşkilatının təşəbbüsü ilə MMA üzrə beynəlxalq turnir keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, MMA turniri Azərbaycan və Gürcüstan idmançılarının maraqlı qarşılaşmalarına səhnə olub.

    Yarışda Azərbaycanı beş idmançı – Rəsul Rəhimov, Fəqan Rızaev, Yusif Qasımov, Vasif Əhlimanov və Musa Musazadə təmsil edib. Döyüşlərdə Yusif Qasımov və Rəsul Rəhimov gürcü rəqiblərini məğlub edərək qələbə sevinci yaşadıblar.

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Fərid Əlibabazadə bildirib ki, komanda yarışa tam heyətlə və yüksək hazırlıqla qatılıb:

    "Çox gözəl hazırlaşmışıq və məqsədimiz qələbə ilə Vətənə dönərək xalqımıza sevinc bəxş etməkdir", – baş məşqçi vurğulayıb.

    Azərbaycanlı döyüşçü Rəsul Rəhimov isə çıxışından əvvəl verdiyi açıqlamada qələbə üçün əzmlə hazırlaşdığını deyib.

    Turnirdəki hər görüş tribunalarda böyük coşqu ilə qarşılanıb. Gürcüstan idmançıları isə döyüşdən sonra azərbaycanlı həmkarlarına və Azərbaycan xalqına hörmət və sevgilərini ifadə ediblər.

    GAMA təşkilatının rəhbəri Giga Kuxalaşvili beynəlxalq turnirlərin idmançılar arasında dostluq əlaqələrinin güclənməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıb:

    "Rinqdə rəqib olan idmançılar kənarda dostluq münasibətləri qururlar. Bu isə hər iki xalq arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edir", – deyə o vurğulayıb.

