Азербайджанские спортсмены выиграли турнир по ММА в Тбилиси

В столице Грузии Тбилиси по инициативе организации GAMMA состоялся международный турнир по MMA.

Как сообщает местное бюро Report, Азербайджан на соревнованиях представляли пять спортсменов – Расул Рагимов, Фаган Ризаев, Юсиф Гасымов, Васиф Ахлиманов и Муса Мусазаде.

В боях Юсиф Гасымов и Расул Рагимов одержали победу над грузинскими соперниками.

Главный тренер сборной Азербайджана Фарид Алибабазаде отметил, что команда приняла участие в соревнованиях в полном составе и с высоким уровнем подготовки.

"Мы очень хорошо подготовились, и наша цель – вернуться на Родину с победой и подарить радость нашему народу", – подчеркнул главный тренер. Азербайджанский боец Расул Рагимов сказал, что усердно готовился ко встрече.

Руководитель организации GAMA Гига Кухалашвили подчеркнул, что международные турниры играют важную роль в укреплении дружеских связей между спортсменами.

"Спортсмены, являющиеся соперниками на ринге, за его пределами строят дружеские отношения. Это служит укреплению отношений между обоими народами", – подчеркнул он.