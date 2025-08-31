Азербайджанские спортсмены выиграли турнир по ММА в Тбилиси

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    • 31 августа, 2025
    • 03:20
    В столице Грузии Тбилиси по инициативе организации GAMMA состоялся международный турнир по MMA.

    Как сообщает местное бюро Report,  Азербайджан на соревнованиях представляли пять спортсменов – Расул Рагимов, Фаган Ризаев, Юсиф Гасымов, Васиф Ахлиманов и Муса Мусазаде.

    В боях Юсиф Гасымов и Расул Рагимов одержали победу над грузинскими соперниками.

    Главный тренер сборной Азербайджана Фарид Алибабазаде отметил, что команда приняла участие в соревнованиях в полном составе и с высоким уровнем подготовки.

    "Мы очень хорошо подготовились, и наша цель – вернуться на Родину с победой и подарить радость нашему народу", – подчеркнул главный тренер. Азербайджанский боец Расул Рагимов сказал, что усердно готовился ко встрече.

    Руководитель организации GAMA Гига Кухалашвили подчеркнул, что международные турниры играют важную роль в укреплении дружеских связей между спортсменами.

    "Спортсмены, являющиеся соперниками на ринге, за его пределами строят дружеские отношения. Это служит укреплению отношений между обоими народами", – подчеркнул он.

    Фото
    Tbilisidə MMA turnirində azərbaycanlı idmançılar qələbə qazanıb

