Şəmkirin Bayramlı kəndində güləş zalı istifadəyə verilib
- 15 noyabr, 2025
- 10:30
Şəmkirin Bayramlı kəndində güləş zalı istifadəyə verilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirlib.
Güləş mərkəzinin məhz yerli sakinlərin əməyi nəticəsində ərsəyə gətirildiyi vurğulanıb.
