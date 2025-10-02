Rusiyalı qılıncoynadan: "Komanda yoldaşıma qarşı final görüşü çətin oldu"
Fərdi
- 02 oktyabr, 2025
- 18:24
lll MDB Oyunlarında qılıncoynatmanın sablya növü üzrə final görüşü çətin keçib.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında qızıl medal qazanan rusiyalı idmançı Yaroslav Borisov deyib.
O, Gəncədə əldə etdiyi mükafatın karyerasında xüsusi yer tutacağını söyləyib:
"Final görüşü çətin oldu. Rəqibim komanda yoldaşım idi. Gərgin qarşılaşmanın sonunda bəxtim gətirdi və qələbə qazandım. Ümumiyyətlə, yarış asan deyildi. Çünki rəqiblərim MDB-dən olan idmançılar idi. Bu, karyeramda qazandığım əhəmiyyətli medaldır".
Qeyd edək ki, Yaroslav Borisov finalda həmyerlisi Pyotr Tayçenaçevə 15:8 hesabı ilə qalib gəlib.
