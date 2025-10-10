"Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    • 10 oktyabr, 2025
    • 18:52
    Qubanın baş məşqçisi: Ordu komandasına qarşı oyunumuz alınmadı

    "Quba" basketbol klubunun "Ordu"ya qarşı oyunu istənilən kimi alınmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Quba"nın baş məşqçisi Şəhriyar Əsgərov Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda "Ordu" ilə matçdan sonra klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "İlk qələbədən sonra bu gün də qalibiyyət istəyirdik. Təəssüf ki, uduzduq. Demək olar ki, oyunumuz alınmadı. Məşqlərimizi tam edə bilmədik. Çünki oyunçularımızın bəziləri xəstə idi. Zaur Paşayev III MDB oyunlarında idi. Məşqlərimizdə bir qədər axsama oldu. Oyunumuz tamamilə alınmadı. Eyni zamanda da "Ordu"nu təbrik edirəm. Çox möhtəşəm iş gördülər. Həm atışlarda, həm də müdafiədə çox yaxşı çıxış etdilər. Toparlanıb növbəti matçda qələbə qazanmağa çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, Quba Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən "Quba" - "Ordu" görüşü qonaqların 96:68 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Federasiyası Şəhriyar Əsgərov Quba basketbol klubu

