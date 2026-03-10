Pyetro Piskitelli: "Azərbaycan dünya miqyasında ən önəmli güləş məktəblərindən biridir"

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 10 mart, 2026
    • 15:42
    Azərbaycan dünyanın ən önəmli güləş məktəblərindən biridir.

    Bunu "Report"un Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən güləş üzrə U-23 Avropa çempionatına ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında İtaliyanın sərbəst güləş yığmasının baş məşqçisi Pyetro Piskitelli deyib.

    "Azərbaycan dünya miqyasında ən önəmli güləş məktəblərindən biridir. Mən Bakıda çoxsaylı təlim düşərgələrində və yarışlarda olmuşam. Azərbaycan Güləş Federasiyası ilə yaxşı münasibətlərim var. Orada yaxşı insanlar, etibarlı yoldaşlar və dostlar var", - deyə mütəxəssis vurğulayıb.

    O, yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Hazırkı vəziyyət çox yaxşıdır - yaxşı yemək, yaxşı yuxu. Ümid edirəm ki, həm bizim, həm də bütün iştirakçılar üçün uğurlu bir çempionat olacaq".

