    Olimpiya mükafatçısı mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək

    Fərdi
    • 28 noyabr, 2025
    • 17:41
    Olimpiya mükafatçısı mövsümün sonunda karyerasını bitirəcək

    Finlandiyalı xizəkçi, olimpiya mükafatçısı Krista Parmakoski 2025/2026 mövsümünün sonunda karyerasını bitirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı bu barədə sosial şəbəkə hesablarında bildirib.

    34 yaşlı idmançı cari mövsümün karyerasında sonuncu olduğunu açıqlayıb.

    Qeyd edək ki, Krista Parmakoski 2014, 2018 və 2022-ci illərdə keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında ümumilikdə 2 gümüş və 3 bürünc medal qazanıb. O, həmçinin 7 qat dünya çempionudur.

