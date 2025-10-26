Niderlandlı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Niderlandlı üzgüçü Kaspar Korbo dünya rekordunu yeniləyib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, buna Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda 200 metr brass üsulu üzrə üzməkdə nail olub.

    K.Korbo, məsafəni 1 dəqiqə 59,52 saniyəyə qət edib.

    Qeyd edək ki, əvvəlki rekord 2018-ci ildə Hançjoudakı dünya çempionatında (2 dəqiqə 0,16 saniyə) rusiyalı Kirill Priqodaya məxsus idi.

    Niderland üzgüçü Kaspar Korbo Dünya rekordu

