Niderlandlı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyib
Fərdi
- 26 oktyabr, 2025
- 11:00
Niderlandlı üzgüçü Kaspar Korbo dünya rekordunu yeniləyib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, buna Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda 200 metr brass üsulu üzrə üzməkdə nail olub.
K.Korbo, məsafəni 1 dəqiqə 59,52 saniyəyə qət edib.
Qeyd edək ki, əvvəlki rekord 2018-ci ildə Hançjoudakı dünya çempionatında (2 dəqiqə 0,16 saniyə) rusiyalı Kirill Priqodaya məxsus idi.
