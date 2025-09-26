Milli Paralimpiya Komitəsinin rəhbərliyi beynəlxalq qurumun Baş Assambleyasında iştirak edir
- 26 sentyabr, 2025
- 16:17
Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin (MPK) rəhbərliyi Beynəlxalq Paralimpiya Komitəsinin (IPC) Baş Assambleyasında iştirak edir.
Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib.
190 ölkədən 400-ə yaxın nümayəndənin qatıldığı sayca 22-ci dəfə təşkil olunan Assambleya Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda baş tutur. Sabah yekun vurulacaq Assambleyada IPC-yə prezident və İdarə Heyətinə seçkilər həyata keçiriləcək.
