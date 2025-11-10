İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 21:57
    İslamiadanın gümüş medalçısı: Hədəfim Azərbaycan bayrağını daim yüksəklərdə dalğalandırmaqdır

    Bundan sonrakı hədəfim beynəlxalq turnirlərdə Azərbaycan bayrağını daim yüksəklərdə dalğalandırmaq olacaq.

    Bunu "Report"un Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ezam olunan əməkdaşına Azərbaycan üzgüçüsü Ramil Vəlizadə bildirib.

    "İslamiadada medal qazanacağımı gözləyirdim. Sadəcə, mükafatın əyarının necə olacağını bilmirdim. Çünki hazırlıq proqramımızda müəyyən dəyişikliklər var idi. Buna baxmayaraq, şükür ki, fəxri kürsüdə yer almağı bacardım", - idmançı bildirib.

    Qeyd edək ki, R.Vəlizadə kişilər arasında 200 metr məsafəyə kəpənək üsulla üzməkdə 2.01.16 nəticə ilə İslamiadanın gümüş medalını qazanıb.

