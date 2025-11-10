İslamiadanın gümüş medalçısı: "Hədəfim Azərbaycan bayrağını daim yüksəklərdə dalğalandırmaqdır"
Fərdi
- 10 noyabr, 2025
- 21:57
Bundan sonrakı hədəfim beynəlxalq turnirlərdə Azərbaycan bayrağını daim yüksəklərdə dalğalandırmaq olacaq.
Bunu "Report"un Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına ezam olunan əməkdaşına Azərbaycan üzgüçüsü Ramil Vəlizadə bildirib.
"İslamiadada medal qazanacağımı gözləyirdim. Sadəcə, mükafatın əyarının necə olacağını bilmirdim. Çünki hazırlıq proqramımızda müəyyən dəyişikliklər var idi. Buna baxmayaraq, şükür ki, fəxri kürsüdə yer almağı bacardım", - idmançı bildirib.
Qeyd edək ki, R.Vəlizadə kişilər arasında 200 metr məsafəyə kəpənək üsulla üzməkdə 2.01.16 nəticə ilə İslamiadanın gümüş medalını qazanıb.
Son xəbərlər
22:57
Video
Hindistan DİN: Dehlidə partlayış zamanı səkkiz nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:48
Foto
Azərbaycan boksçusu İslamiadanın qalibi olubFərdi
22:43
Azərbaycan cüdoçusu: "Əsas odur ki, millimiz İslamiadanın qalibi oldu"Fərdi
22:38
Neftçala bazarında baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
22:30
Türkiyədə 4,9 maqnitudada zəlzələ olubRegion
22:23
ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları və ixrac nəzarəti tədbirlərini yumşaldıbDigər ölkələr
22:18
Foto
Eskişehirdə Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü qeyd olunubDiaspor
22:04
Foto
Praqada Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə xatirə gecəsi keçirilibDiaspor
21:57