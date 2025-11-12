İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    İslamiadada iki medal qazanan Azərbaycan təmsilçisi: "Yarış mənim üçün çətin keçdi"

    Fərdi
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:11
    İslamiadada iki medal qazanan Azərbaycan təmsilçisi: Yarış mənim üçün çətin keçdi

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil edilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Dadaş Dadaşbəyli (110 kq) üçün çətin keçib.

    İdmançı bu barədə "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşına açıqlama verib.

    O, təəssüratlarının çox yaxşı olduğunu bildirib:

    "Fikirlərimi sözlə ifadə edə bilmərəm. İslamiadanın açılış mərasimində bayraqdar idim. Bu, karyeram üçün böyük uğurdur. Çox çətin yarış keçdi. Rəqiblərim Yay Olimpiya Oyunlarının və dünya çempionatlarının mükafatçıları idi. Onlardan geri qaldığımı düşünmürəm. Mənim üçün möhtəşəm turnir oldu. Bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu, bütün Azərbaycanın uğurudur".

    Qeyd edək ki, Dadaş Dadaşbəyli İslamiadada iki gümüş medal qazanıb.

    dadaş dadaşbəyli VI İslam Həmrəyliyi Oyunları İslamiada

    Son xəbərlər

    17:45

    Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıb

    Region
    17:41
    Foto

    XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

    Hərbi
    17:38

    "Yenilənmiş, 3-cü Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" sənədi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    17:37

    İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıb

    Biznes
    17:36
    Foto

    Ceyhun Bayramov Banqladeşin qeyri-rezident səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    17:35

    Sarayevo Bakı ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağa ümid edir

    Xarici siyasət
    17:34

    Azərbaycanda yeni peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanacaq

    Biznes
    17:32

    Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:27

    "Tramp marşrutu"nun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti