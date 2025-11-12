İslamiadada iki medal qazanan Azərbaycan təmsilçisi: "Yarış mənim üçün çətin keçdi"
Fərdi
- 12 noyabr, 2025
- 17:11
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil edilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Dadaş Dadaşbəyli (110 kq) üçün çətin keçib.
İdmançı bu barədə "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşına açıqlama verib.
O, təəssüratlarının çox yaxşı olduğunu bildirib:
"Fikirlərimi sözlə ifadə edə bilmərəm. İslamiadanın açılış mərasimində bayraqdar idim. Bu, karyeram üçün böyük uğurdur. Çox çətin yarış keçdi. Rəqiblərim Yay Olimpiya Oyunlarının və dünya çempionatlarının mükafatçıları idi. Onlardan geri qaldığımı düşünmürəm. Mənim üçün möhtəşəm turnir oldu. Bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Bu, bütün Azərbaycanın uğurudur".
Qeyd edək ki, Dadaş Dadaşbəyli İslamiadada iki gümüş medal qazanıb.
Son xəbərlər
17:45
Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıbRegion
17:41
Foto
XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olubHərbi
17:38
"Yenilənmiş, 3-cü Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" sənədi təsdiqlənibİnfrastruktur
17:37
İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıbBiznes
17:36
Foto
Ceyhun Bayramov Banqladeşin qeyri-rezident səfirini qəbul edibXarici siyasət
17:35
Sarayevo Bakı ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağa ümid edirXarici siyasət
17:34
Azərbaycanda yeni peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanacaqBiznes
17:32
Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
17:27