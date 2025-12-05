Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Sumqayıt"ı məğlub edib
Komanda
- 05 dekabr, 2025
- 16:43
Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Quba" "Sumqayıt"ı qəbul edib.
Qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib - 107:90.
Günün ikinci görüşündə "Şəki" "Sabah"la üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, VIII turda daha əvvəl "Ordu" "Sərhədçi"ni (100:64), "Gəncə" "Neftçi"ni (80:73), "Abşeron Lions" NTD-ni (102:87), "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (82:75) məğlub edib.
