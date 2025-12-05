Lotereyada 9-cu lüks avtomobilin açarları təqdim edilib!
- 05 dekabr, 2025
- 16:43
"Report" xəbər verir ki, "Bakcell"in meqa lotereyasında növbəti həftəlik tirajın qalibi müəyyənləşib. 9-cu "Zeekr 001" avtomobilinin sahibi Leyla Fətəliyeva olub.
Lotereya çərçivəsində hər həftə yeni avtomobil qalibləri, hər gün isə "iPhone 17" sahibləri müəyyənləşir. Qarşıdakı həftələrdə əlavə 4 "Zeekr 001" avtomobili, final tirajında isə uzun müddətdir gözlənilən "Porsche Cayenne" qaliblərinə təqdim olunacaq.
Abunəçilər "Şans" paketləri vasitəsilə udma şanslarını artırmaq imkanına malikdirlər:
• 1 AZN-lik "Şans" paketi – 3 şans → *3#YES
• 5 AZN-lik "Şans" paketi – 25 şans →*25#YES
Lotereyada "Şans" paketləri abunəçilərə lotereyada iştirak haqqı və şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.
Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com