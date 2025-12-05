İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Lotereyada 9-cu lüks avtomobilin açarları təqdim edilib!

    İKT
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:43
    Lotereyada 9-cu lüks avtomobilin açarları təqdim edilib!

    Lotereyada 9-cu lüks avtomobilin açarları təqdim edilib!

    "Report" xəbər verir ki, "Bakcell"in meqa lotereyasında növbəti həftəlik tirajın qalibi müəyyənləşib. 9-cu "Zeekr 001" avtomobilinin sahibi Leyla Fətəliyeva olub.

    Lotereya çərçivəsində hər həftə yeni avtomobil qalibləri, hər gün isə "iPhone 17" sahibləri müəyyənləşir. Qarşıdakı həftələrdə əlavə 4 "Zeekr 001" avtomobili, final tirajında isə uzun müddətdir gözlənilən "Porsche Cayenne" qaliblərinə təqdim olunacaq.

    Abunəçilər "Şans" paketləri vasitəsilə udma şanslarını artırmaq imkanına malikdirlər:

    • 1 AZN-lik "Şans" paketi – 3 şans → *3#YES

    • 5 AZN-lik "Şans" paketi – 25 şans →*25#YES

    Lotereyada "Şans" paketləri abunəçilərə lotereyada iştirak haqqı və şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.

    Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com

    Bakcell lotereya avtomobil

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılacaq

    Biznes
    16:55

    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib

    Region
    16:53

    Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənib

    ASK
    16:52

    Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub

    İKT
    16:49

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    16:47

    Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"

    İKT
    16:47

    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    16:47

    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    16:43

    Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti