İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 04 noyabr, 2025
    • 18:41
    İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri müəyyənləşib

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, noyabrın 18-dən 21-dək xalça üzərinə 18 təmsilçimiz çıxacaq.

    Sərbəst güləşdə baş məşqçi Xetaq Qazyumov, böyük məşqçi Cəbrayıl Həsənov və məşqçi Şərif Şərifovun rəhbərliyi altında İslam Bazarqanov (57 kq), Əli Rəhimzadə (65 kq), Ağanəzər Novruzov (74 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Maqomedxan Maqomedov (97 kq) və Giorgi Meşvildişvili (125 kq) çıxış edəcəklər.

    Yunan-Roma güləşində baş məşqçi Aleksandr Tarakanov, böyük məşqçi Rövşən Bayramov və məşqçi Həsən Əliyev Nihat Məmmədli (60 kq), Həsrət Cəfərov (67 kq), Ülvü Qənizadə (77 kq), İslam Abbasov (87 kq), Murad Əhmədiyev (97 kq) və Beka Kandelakiyə (130 kq) güvənəcəklər.

    Qadın güləşində isə baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov, böyük məşqçi Ağahüseyn Mustafayev və məşqçi Solmaz Adilovanın rəhbərliyi altında Elnurə Məmmədova (50 kq), Gültəkin Şirinova (53 kq), Jalə Əliyeva (57 kq), Ruzanna Məmmədova (62 kq), Nigar Mirzəzadə (68 kq) və Zəhra Kərimzadə (76 kq) iştirakçılar sırasında yer alacaqlar.

    Qeyd edək ki, yarışda yalnız olimpiya çəkiləri üzrə mübarizə baş tutacaq.

    IV İslam Həmrəyliyi Oyunları güləş Ər-Riyad Səudiyyə Ərəbistanı

    Son xəbərlər

    18:54

    Zəfər Günü münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçiriləcək

    Hərbi
    18:44

    Şalva Papuaşvili: Avropa Komissiyasının ritorikası fonunda gürcü xalqına qarşı düşmənçilik ehtimalı var

    Region
    18:41

    İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri müəyyənləşib

    Fərdi
    18:39
    Foto

    Türk dövlətlərinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyi yaradıla bilər

    Xarici siyasət
    18:37

    Azərbaycanın futzal millisi İslamiadadakı ilk oyununda qələbə qazanıb

    Futbol
    18:33

    Yuri Qusev: "Kiyev və Bakı qaz təchizatı üzrə uzunmüddətli müqaviləni müzakirə edir" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    18:31

    Volski Avropa Komissiyasının Aİ-nin genişlənməsi ilə bağlı hesabatını tənqid edib

    Region
    18:26

    Kallas: Gürcüstanda dinc nümayişçilərlə zorakı davrananlara qarşı sanksiya tətbiq etməyə çalışırıq

    Region
    18:19

    Azərbaycan boksçusu: "İslamiadada yeni tarix yazmaq istəyirik"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti