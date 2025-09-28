III MDB Oyunları: Üzgüçülükdə növbəti yarışlar keçirilib, Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal əldə edib
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 10:39
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarının üzgüçülük yarışlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, Qadınların 100 metr məsafəyə "butterfly" üsulu üzrə üzməsində rusiyalı Yevgenia Sadovnikova qızıl, qazaxıstanlı Taissiya Korotkova gümüş, Azərbaycan təmsilçisi Mehri Əbdürəhmanlı bürünc müdal əldə edib.
Kişilərin mübarizəsində 50 metr məsafəyə arxasıüstə üzmə yarışında da qaliblər bəlli olub.
Rusiyalı Dmitrii Kravtsov birinci, Belarusdan olan Mikita Apanasik və Kiril Bantşeviç müqafiq olaraq 2 və 3-cü yerləri tutublar.
III MDB Oyunları: Üzgüçülükdə növbəti yarışlar keçirilib, Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal əldə edib
