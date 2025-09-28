III MDB Oyunları: Üzgüçülükdə növbəti yarışlar keçirilib, Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal əldə edib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarının üzgüçülük yarışlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, Qadınların 100 metr məsafəyə "butterfly" üsulu üzrə üzməsində rusiyalı Yevgenia Sadovnikova qızıl, qazaxıstanlı Taissiya Korotkova gümüş, Azərbaycan təmsilçisi Mehri Əbdürəhmanlı bürünc müdal əldə edib.

    Kişilərin mübarizəsində 50 metr məsafəyə arxasıüstə üzmə yarışında da qaliblər bəlli olub.

    Rusiyalı Dmitrii Kravtsov birinci, Belarusdan olan Mikita Apanasik və Kiril Bantşeviç müqafiq olaraq 2 və 3-cü yerləri tutublar.

    В Азербайджане в рамках III Игр СНГ стартуют соревнования по боксу

