    III MDB Oyunları: Azərbaycanın iki karateçisi qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2025
    • 18:42
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın iki karateçisi qızıl medal qazanıb

    Azərbaycanın iki karateçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Turqut Həsənov (84 kq) və İrina Zaretska (68 kq) turnirin qalibi olublar.

    Hər iki idmançı qızıl mükafat əldə edib. Bu, Azərbaycan karateçilərinin sözügedən yarışda 5-ci qızıl medalıdır.

    Karate Qızıl medal Gəncə MDB Oyunları

