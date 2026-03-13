İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Fərdi
    • 13 mart, 2026
    • 11:15
    Gültəkin Şirinova: Avropa çempionatında qazandığım gümüş medalı qızıla çevirəcəyəm

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanan Gültəkin Şirinova (55 kq) növbəti yarışlarda qızıl medal əldə etməyi hədəfləyir.

    İdmançı bu barədə "Report"a açıqlamasında bildirib.

    O, qızıl medal qazana bilmədiyi üçün məyus olub:

    "Yarışa çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Şəxsi məşqçim Mehman Allahverdiyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm, üzərimdə böyük əziyyəti var. Gümüş medal qazandım. Bu gün çox istəyərdim ki, medalım qızıl olsun, amma hər şey qismətdən asılıdır. Çempion ola bilmədiyim üçün çox məyusam. İnşallah, daha ciddi hazırlaşıb bu gümüşü qızıl medala çevirəcəyəm".

    Qeyd edək ki, Gültəkin Şirinova finalda macarıstanlı Gerta Terekə məğlub olub.

