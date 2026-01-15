İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıb

    Fərdi
    • 15 yanvar, 2026
    • 16:47
    FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıb

    Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyası (FIS) norveçli məşqçi Maqnus Brevik və onun köməkçiləri Tomas Lobbenlə Adrian Livelteni 1,5 illik diskvalifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FIS-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qərar Tronheymdəki dünya çempionatında geyim dəstləri ilə qanunsuz manipulyasiya aparılması iddiaları ilə əlaqədardır.

    Daha əvvəl təşkilat eyni əsaslarla norveçli tramplindən tullanma ustaları, olimpiya çempionları Marius Lindvik və Yohann Andre Forfanqı da müvəqqəti olaraq yarışlardan uzaqlaşdırmışdı. M.Lindvik, Y.A.Forfanq və ikinövçülük ustası Yorqen Qrobak aerodinamik xüsusiyyətləri yaxşılaşdırmaq üçün kostyumlarına bərkidilmiş saplara görə ev sahibliyi etdikləri dünya çempionatından diskvalifikasiya olunublar.

    Cəza 2025-ci ilin martından tətbiq edilən müvəqqəti kənarlaşdırma müddəti çıxılmaqla 18 ayı əhatə edəcək. Həmçinin M.Brevik, T.Lobben və A.Liveltenin hər biri 5 min İsveçrə frankı məbləğində cərimələniblər.

    Norveç Xizək İdmanı Növləri Federasiyasının tramplindən tullanma şöbəsinin direktoru Yan-Erik Albu məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.

    Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyası xizək Maqnus Brevik Tomas Lobben Adrian Livelten

    Son xəbərlər

    16:58

    Füzulidə iki nəfər avtomobildə dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    16:55

    Deputat: Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji tərəfdaşlığı Avropanın enerji təhlükəsizliyinin onurğa sütunlarından biridir

    Energetika
    16:47

    FIS norveçli məşqçiləri cəzalandırıb

    Fərdi
    16:45

    "Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:43

    Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    16:42

    Vüqar Gülməmmədov: "Yeni Strateji Plan Hesablama Palatası üçün yol xəritəsi olacaq"

    Maliyyə
    16:41
    Foto

    Astara, Tərtər, Ağdaş və Goranboyda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

    Sağlamlıq
    16:40

    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    16:38
    Foto

    Ceyhun Bayramov Maqdalena Qrononu sülh prosesindəki irəliləyişlər barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti