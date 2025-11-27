İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Əbu-Dabidəki "Böyük Dəbilqə"də iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    27 noyabr, 2025
    • 15:28
    Əbu-Dabidəki Böyük Dəbilqədə iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub.

    Dünya Cüdo Turu seriyasına daxil olan yarışda Azərbaycan 5 çəki dərəcəsində 10 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Beynəlxalq turnirdə 52 ölkədən 373 cüdoçu iştirak edəcək.

    "Böyük Dəbilqə"nin təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 10:00-da, final bloku isə 17:00-dan etibarən start götürəcək.

    Kişilər

    60 kq, 1/8 final

    Əhməd Yusifov – Çanad Fetsko (Macarıstan) / Seunqbom Çon (Koreya) cütünün qalibi ilə

    Balabəy Ağayev – Marton Andrasi (Macarıstan) / Salih Yıldız (Türkiyə) cütünün qalibi ilə

    66 kq, 1/16 final

    Ruslan Paşayev – Hamad Matlaei (BƏƏ)

    Rəşad Yelkiyev – Denis Vieru (Moldova) / Alessio De Luka (İtaliya)

    73 kq, 1/16 final

    Rəşid Məmmədəliyev – Stiven Boldbaatar (ABŞ)

    Hidayət Heydərov – Adil Osmanov (Moldova) / Covanni Esposito (İtaliya) cütünün qalibi ilə

    90 kq, 1/16 final

    Murad Fətiyev – Alyaksandr Sidorik (Belarus)

    Aslan Kotsoyev – Yermaxan Anuarbekov (Qazaxıstan)

    +100 kq, 1/8 final

    Camal Qamzatxanov – Azamat Çotçayev (Bəhreyn) / Yelaman Yerqaliyev (Qazaxıstan) cütünün qalibi ilə

    Uşanqi Kokauri – Mikita Svirid (Xorvatiya) / Munir Ertuğ (Türkiyə) cütünün qalibi ilə

