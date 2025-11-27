Əbu-Dabidəki "Böyük Dəbilqə"də iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib
- 27 noyabr, 2025
- 15:28
Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin paytaxtı Əbu-Dabidə Böyük Dəbilqə turnirinin püşkatma mərasimi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticələrinə görə Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub.
Dünya Cüdo Turu seriyasına daxil olan yarışda Azərbaycan 5 çəki dərəcəsində 10 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Beynəlxalq turnirdə 52 ölkədən 373 cüdoçu iştirak edəcək.
"Böyük Dəbilqə"nin təsnifat mərhələsinin görüşləri sabah Bakı vaxtı ilə saat 10:00-da, final bloku isə 17:00-dan etibarən start götürəcək.
Kişilər
60 kq, 1/8 final
Əhməd Yusifov – Çanad Fetsko (Macarıstan) / Seunqbom Çon (Koreya) cütünün qalibi ilə
Balabəy Ağayev – Marton Andrasi (Macarıstan) / Salih Yıldız (Türkiyə) cütünün qalibi ilə
66 kq, 1/16 final
Ruslan Paşayev – Hamad Matlaei (BƏƏ)
Rəşad Yelkiyev – Denis Vieru (Moldova) / Alessio De Luka (İtaliya)
73 kq, 1/16 final
Rəşid Məmmədəliyev – Stiven Boldbaatar (ABŞ)
Hidayət Heydərov – Adil Osmanov (Moldova) / Covanni Esposito (İtaliya) cütünün qalibi ilə
90 kq, 1/16 final
Murad Fətiyev – Alyaksandr Sidorik (Belarus)
Aslan Kotsoyev – Yermaxan Anuarbekov (Qazaxıstan)
+100 kq, 1/8 final
Camal Qamzatxanov – Azamat Çotçayev (Bəhreyn) / Yelaman Yerqaliyev (Qazaxıstan) cütünün qalibi ilə
Uşanqi Kokauri – Mikita Svirid (Xorvatiya) / Munir Ertuğ (Türkiyə) cütünün qalibi ilə