Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"
- 11 mart, 2026
- 16:24
Serbiya İdman İttifaqının prezidenti, olimpiya çempionu Davor Ştefanekin karyerasında ən çətin azərbaycanlı rəqib Həsən Əliyev olub.
İdmançı bunu "Report"un Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatına ezam olunmuş əməkdaşına açıqlamasında deyib.
D.Ştefanek karyerası ərzində Azərbaycan təmsilçiləri ilə keçirdiyi görüşləri xatırlayıb:
"Karyeramda azərbaycanlı güləşçilərlə çoxlu qarşılaşmalarım olub. Onların arasından Həsən Əliyevi xüsusi fərqləndirərdim. O, mənim üçün ən çətin rəqib idi. Dünya çempionu olduğum yarışa qədər ona qalib gələ bilmirdim. Həsənlə həm də çox məşq etmişik və yaxşı dost qaldıq. Digər tanıdığım və hörmət etdiyim idmançı isə Rəsul Çunayevdir. Olimpiya oyunlarında fəxri kürsüdə onunla birlikdə idik. Belə rəqiblərlə eyni xalçanı paylaşmaq mənim üçün zövq idi".
O, Azərbaycan və Serbiya arasındakı sıx əməkdaşlıq olduğunu söyləyib:
"Serbiya Güləş Federasiyası ilə Azərbaycan Güləş Federasiyası arasında hər zaman çox yaxşı əməkdaşlıq olub. Dəfələrlə Bakıda təlim-məşq toplanışlarında olmuşuq. Azərbaycanın həqiqətən möhtəşəm güləşçiləri var. Fürsət tapdıqca onlarla sparinq keçmək üçün Bakıya gedirdik. Bir idman rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, iki dövlət arasında təkcə güləşdə deyil, digər idman növlərində də mükəmməl münasibətlər mövcuddur".
Olimpiya çempionu turnirdəki medal gözləntilərini də bölüşüb:
"Serbiyanın nisbətən gənc heyəti var, ümid edirik ki, yunan-roma güləşində ən azı bir medal qazanacağıq. Əgər bir mükafat əldə etsək, bu bizim üçün qənaətbəxş olacaq. Azərbaycan haqqında isə danışmağa ehtiyac yoxdur. Onlar istər sərbəst, istər qadın, istərsə də yunan-roma güləşində hər zaman möhtəşəm nəticələr göstərirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu turnirdə ümumilikdə 10-dan çox medal qazanacaq".