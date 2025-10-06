Biləsuvarda yeniyetmə və gənclər arasında veloyürüş keçirilib
- 06 oktyabr, 2025
- 19:43
Biləsuvar rayonunda veloyürüş keçirilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, veloyürüş Şirvan-Salyan Regional Gənclər və İdman İdarəsinin Biləsuvar rayonu üzrə gənclər və idman sektorunun, Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsinin Biləsuvar rayonu üzrə təhsil sektorunun birgə təşkilatçılığı, Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin, Biləsuvar Rayon Polis Şöbəsinin və Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının dəstəyi ilə baş tutub.
Veloyürüşdə rayonun Bağbanlar kənd tam orta məktəbinin şagirdləri, eyni zamanda yeniyetmə və gənclər iştirak edib.
Aranlı kəndinin girişindən start götürərək Bağbanlar kənd tam orta məktəbin qarşısınadək davam edən veloyürüşdə 40-dan çox yeniyetmə və gənc iştirak edib.
Mükafatlandırma mərasimində çıxış edənlər bildiriblər ki, veloyürüşün keçirilməsində əsas məqsəd Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərin 5-ci ildönümünün qeyd olunması, gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması və eyni zamanda velosiped idman növünün təbliğidir.
Sonda veloyürüş iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunub.