    • 24 sentyabr, 2025
    • 15:31
    Beynəlxalq Xizək Federasiyasının rəhbəri: Azərbaycan yarışı yüksək səviyyədə təşkil edib
    Kim Jae-Yeol

    Azərbaycan yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-prini yüksək səviyyədə təşkil edib.

    "Report" verir ki, bunu Beynəlxalq Xizək Federasiyasının (ISU) prezidenti Kim Jae-Yeol deyib.

    O, Azərbaycanın yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olduğunu vurğulayıb:

    "Azərbaycan Qran-prini yüksək səviyyədə təşkil edib. Ölkəniz yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə malikdir. Bu, Bakıya ikinci gəlişimdir. Bu cür gözəl və müasir şəhərdə olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Qran-prinin uğurla başa çatacağına inanıram".

    Qeyd edək ki, Bakıda təşkil olunan turnirdə 38 ölkədən 92 idmançı mübarizə aparır.

